В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС - РИА Новости, 22.10.2025
07:24 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/zaes-2049752130.html
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
2025-10-22T07:24:00+03:00
2025-10-22T07:24:00+03:00
киев
россия
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
киев, россия, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. После непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно", - сообщили в министерстве.
По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС осуществлялось от резервных дизель-генераторов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
 
КиевРоссияУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
