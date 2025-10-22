https://ria.ru/20251022/zaes-2049752130.html
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС - РИА Новости, 22.10.2025
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
После непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС,... РИА Новости, 22.10.2025
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
МИД России: удалось добиться гарантий безопасности для ЗАЭС со стороны Киева