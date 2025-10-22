Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде задержали россиянку, бросившую дочь в отеле
10:46 22.10.2025 (обновлено: 14:41 22.10.2025)
В Таиланде задержали россиянку, бросившую дочь в отеле
Полиция Таиланда задержала россиянку Эрику Владыко, которая уже два раза пропадала, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке... РИА Новости, 22.10.2025
В Таиланде задержали россиянку, бросившую дочь в отеле

БАНГКОК, 22 окт — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала россиянку Эрику Владыко, которая уже два раза пропадала, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке Илья Ильин.
"Гражданка России Эрика Владыко задержана иммиграционной полицией и сейчас находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке", — сказал он.
Владыко родом из Владивостока. Она жила на острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. В ночь на 13 сентября она пропала в районе улицы Сукхумвит, куда приехала на такси в ночной бар. Ее четырехлетняя дочь осталась в гостинице, полицейские отправили ее в один из сиротских приютов. Позже за девочкой прилетела бабушка.
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту оставления малолетнего ребенка без присмотра.
Спустя неделю Владыко появилась в отеле. Но еще через несколько дней она снова перестала выходить на связь.
