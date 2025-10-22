В Таиланде задержали россиянку, бросившую дочь в отеле

БАНГКОК, 22 окт — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала россиянку Эрику Владыко, которая уже два раза пропадала, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке Илья Ильин.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту оставления малолетнего ребенка без присмотра.

Спустя неделю Владыко появилась в отеле. Но еще через несколько дней она снова перестала выходить на связь.