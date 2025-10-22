Юрист рассказал, что грозит за передачу сим-карты

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За участие в деятельности по передаче сим-карт грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности - штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.