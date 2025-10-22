Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что грозит за передачу сим-карты - РИА Новости, 22.10.2025
02:39 22.10.2025
Юрист рассказал, что грозит за передачу сим-карты
За участие в деятельности по передаче сим-карт грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности -... РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За участие в деятельности по передаче сим-карт грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности - штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве возбудили первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях.
"С 1 сентября 2025 года в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 274.4, предусматривающая ответственность за деятельность по передаче абонентских номеров мобильной связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации. При этом за участие в такой деятельности правонарушителю грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. А вот за организацию такой деятельности штраф составит уже 700 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы – три года", - сказал Хаминский.
