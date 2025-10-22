Рейтинг@Mail.ru
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/yemen-2049731995.html
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям - РИА Новости, 22.10.2025
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям
Заместитель главы руководящего президентского совета Йеменской Республики Айдарус аз-Зубейди во время визита в Москву отметил важность роли России, которую она... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:01:00+03:00
2025-10-22T01:01:00+03:00
в мире
йемен
россия
москва
айдарус аз-зубейди
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858784409_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_ce2c72dd66f0b6080e35f89deea00789.jpg
https://ria.ru/20251018/jemen-2049094834.html
йемен
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858784409_16:0:959:707_1920x0_80_0_0_65e42ee19f5f3e99a8d98567b5bc0a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, москва, айдарус аз-зубейди, сергей лавров, оон
В мире, Йемен, Россия, Москва, Айдарус аз-Зубейди, Сергей Лавров, ООН
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям

Айдарус аз-Зубейди отметил важность РФ в содействии мирным усилиям в Йемене

© Фото : Southern Transitional Council Айдарус аз-Зубейди
Айдарус аз-Зубейди - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Southern Transitional Council
Айдарус аз-Зубейди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель главы руководящего президентского совета Йеменской Республики Айдарус аз-Зубейди во время визита в Москву отметил важность роли России, которую она могла бы сыграть в содействии мирным усилиям в регионе, сообщило йеменское агентство новостей Saba.
По информации агентства, аз-Зубейди обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усилия, предпринимаемые региональным и международным сообществом для прекращения конфликта в Йемене и восстановления стабильности в этом регионе.
"Во время встречи аз-Зубейди отметил важность роли, которую Россия может сыграть для содействия мирным усилиям, направленным на восстановление стабильности в регионе", - указало агентство. По его данным, во время переговоров зампредседателя президентского совета Йемена "приветствовал намерение российских друзей открыть в ближайшем будущем свое посольство во временной столице для международно признанных властей Йемена - Адене".
Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и аз-Зубейди подчеркнули необходимость начала широкого общенационального диалога под эгидой ООН для решения проблем внутри Йемена.
Судно - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
18 октября, 15:00
 
В миреЙеменРоссияМоскваАйдарус аз-ЗубейдиСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала