В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям

ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Заместитель главы руководящего президентского совета Йеменской Республики Айдарус аз-Зубейди во время визита в Москву отметил важность роли России, которую она могла бы сыграть в содействии мирным усилиям в регионе, сообщило йеменское агентство новостей Saba.
По информации агентства, аз-Зубейди обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усилия, предпринимаемые региональным и международным сообществом для прекращения конфликта в Йемене и восстановления стабильности в этом регионе.
"Во время встречи аз-Зубейди отметил важность роли, которую Россия может сыграть для содействия мирным усилиям, направленным на восстановление стабильности в регионе", - указало агентство. По его данным, во время переговоров зампредседателя президентского совета Йемена "приветствовал намерение российских друзей открыть в ближайшем будущем свое посольство во временной столице для международно признанных властей Йемена - Адене".
Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и аз-Зубейди подчеркнули необходимость начала широкого общенационального диалога под эгидой ООН для решения проблем внутри Йемена.