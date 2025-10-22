В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям

"Во время встречи аз-Зубейди отметил важность роли, которую Россия может сыграть для содействия мирным усилиям, направленным на восстановление стабильности в регионе", - указало агентство. По его данным, во время переговоров зампредседателя президентского совета Йемена "приветствовал намерение российских друзей открыть в ближайшем будущем свое посольство во временной столице для международно признанных властей Йемена - Адене".