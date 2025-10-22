В Японии не зафиксировали падение ракеты КНДР в своей экономической зоне

ТОКИО, 22 окт - РИА Новости. Япония не зафиксировала признаков падения баллистической ракеты КНДР в территориальных водах или исключительной экономической зоне страны, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Санаэ Такаити.
"В настоящее время не подтверждено, что ракета упала в пределах территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии", - сказала глава правительства.
Она добавила, что данных об ущербе не поступало.
Премьер Японии отметила, что поручила министру обороны и министру иностранных дел провести сбор всей необходимой информации и принять меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее в среду южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.
