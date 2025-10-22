Рейтинг@Mail.ru
04:05 22.10.2025
В Японии не зафиксировали падение ракеты КНДР в своей экономической зоне
ТОКИО, 22 окт - РИА Новости. Япония не зафиксировала признаков падения баллистической ракеты КНДР в территориальных водах или исключительной экономической зоне страны, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Санаэ Такаити.
"В настоящее время не подтверждено, что ракета упала в пределах территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии", - сказала глава правительства.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР
15 июля, 04:55
Она добавила, что данных об ущербе не поступало.
Премьер Японии отметила, что поручила министру обороны и министру иностранных дел провести сбор всей необходимой информации и принять меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее в среду южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.
Новая северокорейская межконтинентальная ракета Хвасон-20 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт
11 октября, 17:02
 
