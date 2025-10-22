Губернатор Ямала проверил строительство и реновацию объектов Нового Уренгоя

САЛЕХАРД, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрел ход строительства и модернизации ключевых социальных, спортивных и культурных объектов в Новом Уренгое, реализуемых в честь 50-летия газовой столицы, сообщает правительство региона.

"К своему юбилею Новый Уренгой значительно преобразился – изменились и его облик, и качество жизни здесь. Завершается большая программа по расселению аварийного жилья, появились новые социальные объекты, уютные городские пространства. Развитие продолжается: масштабные проекты, которые строятся в городе, такие, как арт-центр "ГАЗ", галерея "Уренгой" и другие, выведут инфраструктуру газовой столицы на принципиально новый качественный уровень. Уверен, они станут новыми центрами притяжения и сделают жизнь в газовой столице еще более комфортной и современной", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

По данным властей, одним из первых объектов рабочей поездки главы региона в Новый Уренгой стала обновленная спортивная площадка "ВИАДУК". За последние годы территория была существенно увеличена и оборудована современными площадками для разных видов спорта. Одна из зон оборудована под первые в регионе две площадки для падела. Далее Артюхов посетил строящийся арт-центр "ГАЗ", который станет современным культурным кластером площадью почти 40 тысяч квадратных метров, включающий театр, музей, ресторан и гостиницу. Внутри разместится уникальный зал-трансформер, аналогичный залу в московском парке "Зарядье", способный вмещать до 1100 зрителей одновременно.

Еще одним важным проектом стало строительство галереи "Уренгой", которое включает всесезонный манеж для пляжного спорта, легкоатлетический манеж, бассейн международного стандарта и два детских обучающих бассейна. Губернатор также оценил готовность "Факел Арены", которая станет универсальным залом для различных видов спорта: футбол, баскетбол и волейбол.

Особенное внимание уделено детским учреждениям образования. Школа №1 открылась после капитального ремонта. Теперь в школе, где учатся 900 детей, есть новые направления: студия китайского языка, вокальное и хореографическое отделения. Также здесь планируют развивать направление робототехники и управление дронами.