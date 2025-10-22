В Киеве, Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Канев Черкасской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
"Взрывы прогремели в Каневе в Черкасской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Новости.LIVE".
Позднее издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале написало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал "Общественное" - о новых взрывах в Киеве.
Украинские СМИ в среду уже отмечали взрывы в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.