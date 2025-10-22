Рейтинг@Mail.ru
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 22.10.2025 (обновлено: 09:46 22.10.2025)
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы

В Киеве четыре раза за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Киев, Украина
Киев, Украина
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве еще раз раздались звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.

По всей Украине объявили воздушную тревогу. О взрывах также сообщалось в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Сумской областях.
Как заявила военная администрация, в Миргородском районе Полтавской области получили повреждения объекты нефтегазовой промышленности. В Измаиле Одесской области — энергетическая и портовая инфраструктура.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
