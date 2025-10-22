https://ria.ru/20251022/vzryvy-2049751277.html
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:13:00+03:00
2025-10-22T07:13:00+03:00
2025-10-22T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_96084aaedca752cf447ef9abde03bc72.jpg
https://ria.ru/20251020/front-2048871756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
киевская область
украина
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожье, Безопасность
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве четыре раза за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы