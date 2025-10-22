https://ria.ru/20251022/vzryvy-2049739559.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье третий раз за ночь прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2025
