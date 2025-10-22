В Киеве прогремели взрывы

Также взрывы прогремели в Днепропетровске, подконтрольном ВСУ Запорожье, Измаиле и ряде других городов. в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областях объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.