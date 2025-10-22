Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дополнительный выходной день может получить донор по факту сдачи крови, любой россиянин для прохождения диспансеризации, а также на четыре таких дня в месяц могут рассчитывать родители ребенка-инвалида, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что при сдаче крови во время отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. Кроме того, работник имеет право на один дополнительный выходной день раз в три года с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. Россияне от 40 лет могут брать такой выходной раз в год, а предпенсионеры и пенсионеры – два раза в год.