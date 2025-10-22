Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни - РИА Новости, 22.10.2025
02:47 22.10.2025
Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни
Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни - РИА Новости, 22.10.2025
Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни
Дополнительный выходной день может получить донор по факту сдачи крови, любой россиянин для прохождения диспансеризации, а также на четыре таких дня в месяц... РИА Новости, 22.10.2025
общество, россия, игорь балынин
Общество, Россия, Игорь Балынин
Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни

Доцент Балынин: дополнительный выходной день можно получить для диспансеризации

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дополнительный выходной день может получить донор по факту сдачи крови, любой россиянин для прохождения диспансеризации, а также на четыре таких дня в месяц могут рассчитывать родители ребенка-инвалида, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В день сдачи крови и ее компонентов и в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха… Важно подчеркнуть, что при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха", - сказал Балынин.
Отец с детьми - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Госдуме предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных
19 октября, 04:53
Он уточнил, что при сдаче крови во время отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. Кроме того, работник имеет право на один дополнительный выходной день раз в три года с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. Россияне от 40 лет могут брать такой выходной раз в год, а предпенсионеры и пенсионеры – два раза в год.
"Особо хочу подчеркнуть, что такой день/дни освобождения предоставляются специально для прохождения гражданами диспансеризации. Поэтому Трудовым кодексом РФ установлена обязанность работников предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом", - добавил эксперт.
По словам Балынина, работодатель должен предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью. При этом раз в год допускается использование родителем до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, если у него накопились неиспользованные дни.
Антон Котяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Котяков оценил вероятность введения выходного в День многодетной семьи
15 октября, 08:46
 
