Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гражданам РФ за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ или дошкольных учреждений грозит штраф до 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 октября подписал закон, по которому в столице устанавливаются новые штрафы за несоблюдение правил выгула собак.

"Ключевое нововведение – конкретизация зон, где выгул запрещен. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Штраф для гражданина - до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - до 30 тысяч рублей", - рассказал Хаминский

Юрист уточнил, что контроль за соблюдением закона возложен на участковых уполномоченных, сотрудников органов внутренних дел и комитета по ветеринарии города. При этом нарушения могут фиксировать и обычные граждане посредством фото- и видеосъемки факта несоблюдения запрета и последующей отправки материалов через приложение "Помощник Москвы" или портал "Наш город".

Кроме того, Хаминский напомнил, что ношение намордника обязательно лишь для потенциально опасных собак.