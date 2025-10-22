Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках - РИА Новости, 22.10.2025
02:17 22.10.2025
Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках
Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках - РИА Новости, 22.10.2025
Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках
Гражданам РФ за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ или дошкольных учреждений грозит штраф до 3 тысяч рублей,... РИА Новости, 22.10.2025
Юрист предупредил о штрафах за выгул собак на детских площадках

Хаминский: за выгул собак на детских площадках грозит штраф в три тысячи рублей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гражданам РФ за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, а также школ или дошкольных учреждений грозит штраф до 3 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Мэр Москвы Сергей Собянин 2 октября подписал закон, по которому в столице устанавливаются новые штрафы за несоблюдение правил выгула собак.
"Ключевое нововведение – конкретизация зон, где выгул запрещен. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Штраф для гражданина - до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - до 30 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что контроль за соблюдением закона возложен на участковых уполномоченных, сотрудников органов внутренних дел и комитета по ветеринарии города. При этом нарушения могут фиксировать и обычные граждане посредством фото- и видеосъемки факта несоблюдения запрета и последующей отправки материалов через приложение "Помощник Москвы" или портал "Наш город".
Кроме того, Хаминский напомнил, что ношение намордника обязательно лишь для потенциально опасных собак.
"Для остальных собак ношение намордника обязательно лишь в местах, перечисленных в правилах благоустройства, например, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на рынках, в общественном транспорте. На обычном выгуле в парке собака декоративной или иной неагрессивной породы может находиться без намордника, но на поводке", - заключил Хаминский.
