Вулин сравнил резолюцию ЕП по Сербии с ультиматумом Австро-Венгрии

БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Резолюция Европарламента, которая призывает официальный Белград ввести санкции против РФ и обвиняет сербские власти в насилии в отношении протестующих, фактически требует от Сербии стать колонией ЕС, заявил бывший сербский вице-премьер и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Резолюция ЕП о Сербии - то же самое и даже хуже ультиматума Австро-Венгрии (перед началом Первой мировой войны - ред.). Тогда и сейчас они требовали, чтобы мы отказались от своего суверенитета, чтобы допустили их полицию или комиссию проводить расследования в Сербии и принимать решения. Не знаю, что ЕС еще должен нам поставить как условие или требование, чтобы мы сказали - довольно и перестали стремиться в ЕС бездумно и безусловно. Но знаю, что выполнение требований резолюции ЕП сделало бы Сербию колонией, а те, кто бы это принял и допустил, чтобы иностранцы принимали решения о нас, чтобы мы ввели санкции против РФ или отказались от Республики Сербской (Боснии и Герцеговины - ред.) или "Сербского мира" и в итоге признали Косово, они бы остались в памяти сербов как недостойные своего имени", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Вулин также отметил, что удаление его из состава правительства и с поста главы Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) не помешало ЕС продолжать требовать от Сербии самоотречения.
"Уступки ЕС нас не приближают к членству в ЕС, но они нас отдаляют от независимой Сербии, России и Китая. Сербы, что вам неясно?" - подчеркнул бывший заместитель главы сербского правительства.
Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацута, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
