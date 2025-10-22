Вулин сравнил резолюцию ЕП по Сербии с ультиматумом Австро-Венгрии

БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Резолюция Европарламента, которая призывает официальный Белград ввести санкции против РФ и обвиняет сербские власти в насилии в отношении протестующих, фактически требует от Сербии стать колонией ЕС, заявил бывший сербский вице-премьер и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

Вулин также отметил, что удаление его из состава правительства и с поста главы Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) не помешало ЕС продолжать требовать от Сербии самоотречения.