Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии
15:48 22.10.2025
Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии
Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии

Вучич назвал теракт у парламента Сербии ожидаемым актом

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Нападение в палаточном лагере властей Сербии перед зданием парламента было вопросом времени и ожидаемым актом на фоне разжигаемой в обществе ненависти и агрессии в ходе десятимесячных протестов в стране, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич в обращении к гражданам в среду заявил, что у парламента Сербии произошел террористический акт, который совершил мужчина 70 лет, ранивший из пистолета другого мужчину и попытавшийся поджечь палатку в лагере сторонников сербских властей перед парламентом, прозванном в Белграде "Чациленд".
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Сербии сообщили о намерении протестующих нанести ущерб стране
19 июня, 14:43
"Было только вопросом, когда это произойдет, к этому призывали бессчетное число раз. Это могло произойти в Ужице, Валево, Нови-Саде и прежде всего, совсем ожидаемо, в "Чациленде", против которого столько сказано, такая ненависть и агрессия была направлена и против студентов, которые хотят учиться, и против всех людей, которые заняли всего одну точку во всей Сербии, в отличие от блокирующих протестующих (студентов и сторонников оппозиции - ред.) которые ежедневно занимают тысячи точек и которые заняли все факультеты и школы в отдельный момент, никого не спрашивая, где и далее правит террор, где смесь свинарника, который оставили, и плакатов с кровавыми руками и всем остальным. Было абсолютно ясно, что это произойдет, только политически слепой мог этого не видеть", - заявил президент Сербии и добавил, что ни одно помещение какой-либо оппозиционной партии за это время не пострадало, в отличие от офисов правящей "Сербской прогрессивной партии".
"Почему я сказал, что это террористический акт, - применено огнестрельное оружие с политическим мотивом. Речь идет об опытном человеке, который ранее работал в государственной безопасности", - уточнил Вучич и добавил, что тот сразу отбросил пистолет и поднял руки при появлении полиции.
Сербский лидер продемонстрировал и видеозапись происшествия: на ней мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего позже другого мужчину, который заглянул проверить, что первый делал в палатке. По словам задержанного нападавшего на видео, он хотел поджечь палатку.
Пострадавший - отец двух взрослых детей, его дочь - студентка, по данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция. Возгорание было потушено, МВД пока не выступило с официальным сообщением.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей
1 сентября, 22:19
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Полиция Сербии не дала протестующим подойти к лагерю сторонников Вучича
23 августа, 00:36
 
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
 
 
