Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии

БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Нападение в палаточном лагере властей Сербии перед зданием парламента было вопросом времени и ожидаемым актом на фоне разжигаемой в обществе ненависти и агрессии в ходе десятимесячных протестов в стране, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич в обращении к гражданам в среду заявил, что у парламента Сербии произошел террористический акт, который совершил мужчина 70 лет, ранивший из пистолета другого мужчину и попытавшийся поджечь палатку в лагере сторонников сербских властей перед парламентом, прозванном в Белграде "Чациленд".

"Было только вопросом, когда это произойдет, к этому призывали бессчетное число раз. Это могло произойти в Ужице, Валево, Нови-Саде и прежде всего, совсем ожидаемо, в "Чациленде", против которого столько сказано, такая ненависть и агрессия была направлена и против студентов, которые хотят учиться, и против всех людей, которые заняли всего одну точку во всей Сербии, в отличие от блокирующих протестующих (студентов и сторонников оппозиции - ред.) которые ежедневно занимают тысячи точек и которые заняли все факультеты и школы в отдельный момент, никого не спрашивая, где и далее правит террор, где смесь свинарника, который оставили, и плакатов с кровавыми руками и всем остальным. Было абсолютно ясно, что это произойдет, только политически слепой мог этого не видеть", - заявил президент Сербии и добавил, что ни одно помещение какой-либо оппозиционной партии за это время не пострадало, в отличие от офисов правящей "Сербской прогрессивной партии".

"Почему я сказал, что это террористический акт, - применено огнестрельное оружие с политическим мотивом. Речь идет об опытном человеке, который ранее работал в государственной безопасности", - уточнил Вучич и добавил, что тот сразу отбросил пистолет и поднял руки при появлении полиции.

Сербский лидер продемонстрировал и видеозапись происшествия: на ней мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего позже другого мужчину, который заглянул проверить, что первый делал в палатке. По словам задержанного нападавшего на видео, он хотел поджечь палатку.

Пострадавший - отец двух взрослых детей, его дочь - студентка, по данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция. Возгорание было потушено, МВД пока не выступило с официальным сообщением.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.