Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии

БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Критическая резолюция Европарламента о Сербии, которая требует от официального Белграда поддержать санкции Запада против РФ и обвиняет сербские власти в насилии в отношении протестующих студентов и сторонников оппозиции, соответствует логике "цветной революции", заявил сербский президент Александр Вучич.
Европарламент (ЕП) в среду проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не введет санкции против России, следует из результатов голосования. Резолюция была представлена в рамках критики ЕС реакции Белграда на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
3 октября, 15:37
«
"Видно было, кто сеет ненависть против Сербии, больше всего, как вы видели, выступили хорваты, шесть их, если не ошибаюсь. Всё ожидаемо, всё логично, всё в соответствии с цветной революцией. Меня нечто другое удивило и обеспокоило, искренне, всё остальное ожидаемо, у нас были и намного более резкие резолюции… Меня беспокоит то, когда говорят, что есть достоверные источники, которые установили, что была применена "звуковая пушка" (на протесте 15 марта - ред.). Это говорит о том, что там есть не только патологические лжецы, это есть во всяком обществе и парламенте, но то, когда эта патологическая ложь на уровне ЕП, этого я не ожидал", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
По словам президента Сербии, в ЕП дословно цитировались публикации оппозиционных сербских СМИ, в негативном контексте упоминались высокопоставленные офицеры полиции Сербии, которые, как он подчеркнул, придерживаются закона так же ревностно, "как пьяный держится за забор".
"Им не мешает 25 тысяч незаконных собраний (несогласованных акций протестующих в Сербии - ред.), 60 или 70 оккупированных факультетов, что нас каждый день лишают гарантированной конституцией и всеми европейскими структурами свободы передвижения. Им ничего это не мешает, но мешает один парк (палаточный лагерь сторонников Вучича в Пионерском парке у администрации президента в Белграде - ред.), одна точка. Поэтому видите, насколько это политически окрашено, и у меня нет проблем с этим. Желаю им успешной работы в будущем, а об их серьезности я всё понял по тому, что они решительно осудили применение звуковой пушки, которого не было", - сказал сербский лидер и повторил, что если будет доказано применение властями Сербии акустической установки против демонстрантов, то "он больше не президент Сербии".
Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) в середине апреля опубликовало на своем сайте документ, в котором говорится, что эксперты ФСБ РФ заявили о явных признаках срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц на акции протеста в Белграде 15 марта, после которой оппозиция обвинила власти в применении звуковой пушки.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.