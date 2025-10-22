Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии

«

"Видно было, кто сеет ненависть против Сербии, больше всего, как вы видели, выступили хорваты, шесть их, если не ошибаюсь. Всё ожидаемо, всё логично, всё в соответствии с цветной революцией. Меня нечто другое удивило и обеспокоило, искренне, всё остальное ожидаемо, у нас были и намного более резкие резолюции… Меня беспокоит то, когда говорят, что есть достоверные источники, которые установили, что была применена "звуковая пушка" (на протесте 15 марта - ред.). Это говорит о том, что там есть не только патологические лжецы, это есть во всяком обществе и парламенте, но то, когда эта патологическая ложь на уровне ЕП, этого я не ожидал", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.