Рейтинг@Mail.ru
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 22.10.2025 (обновлено: 17:31 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vuchich-2049894086.html
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии
Критическая резолюция Европарламента о Сербии, которая требует от официального Белграда поддержать санкции Запада против РФ и обвиняет сербские власти в насилии РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:57:00+03:00
2025-10-22T17:31:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр вучич
евросоюз
европарламент
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046196175.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046020337.html
https://ria.ru/20250916/maydan-2042180272.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, евросоюз, европарламент, патриарх сербский порфирий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Евросоюз, Европарламент, Патриарх Сербский Порфирий, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии

Вучич: критическая резолюция ЕП о Сербии отвечает логике цветной революции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Критическая резолюция Европарламента о Сербии, которая требует от официального Белграда поддержать санкции Запада против РФ и обвиняет сербские власти в насилии в отношении протестующих студентов и сторонников оппозиции, соответствует логике "цветной революции", заявил сербский президент Александр Вучич.
Европарламент (ЕП) в среду проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не введет санкции против России, следует из результатов голосования. Резолюция была представлена в рамках критики ЕС реакции Белграда на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
3 октября, 15:37
«

"Видно было, кто сеет ненависть против Сербии, больше всего, как вы видели, выступили хорваты, шесть их, если не ошибаюсь. Всё ожидаемо, всё логично, всё в соответствии с цветной революцией. Меня нечто другое удивило и обеспокоило, искренне, всё остальное ожидаемо, у нас были и намного более резкие резолюции… Меня беспокоит то, когда говорят, что есть достоверные источники, которые установили, что была применена "звуковая пушка" (на протесте 15 марта - ред.). Это говорит о том, что там есть не только патологические лжецы, это есть во всяком обществе и парламенте, но то, когда эта патологическая ложь на уровне ЕП, этого я не ожидал", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.

По словам президента Сербии, в ЕП дословно цитировались публикации оппозиционных сербских СМИ, в негативном контексте упоминались высокопоставленные офицеры полиции Сербии, которые, как он подчеркнул, придерживаются закона так же ревностно, "как пьяный держится за забор".
"Им не мешает 25 тысяч незаконных собраний (несогласованных акций протестующих в Сербии - ред.), 60 или 70 оккупированных факультетов, что нас каждый день лишают гарантированной конституцией и всеми европейскими структурами свободы передвижения. Им ничего это не мешает, но мешает один парк (палаточный лагерь сторонников Вучича в Пионерском парке у администрации президента в Белграде - ред.), одна точка. Поэтому видите, насколько это политически окрашено, и у меня нет проблем с этим. Желаю им успешной работы в будущем, а об их серьезности я всё понял по тому, что они решительно осудили применение звуковой пушки, которого не было", - сказал сербский лидер и повторил, что если будет доказано применение властями Сербии акустической установки против демонстрантов, то "он больше не президент Сербии".
Путин: Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил Путин
2 октября, 21:04
Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) в середине апреля опубликовало на своем сайте документ, в котором говорится, что эксперты ФСБ РФ заявили о явных признаках срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц на акции протеста в Белграде 15 марта, после которой оппозиция обвинила власти в применении звуковой пушки.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
16 сентября, 11:14
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичЕвросоюзЕвропарламентПатриарх Сербский ПорфирийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала