В Сербии произошел теракт

БЕЛГРАД, 22 окт — РИА Новости. Перед зданием сербского парламента произошел теракт, сообщил президент страны Александр Вучич, покинув собрание по вопросам поддержки села.
"Причина — террористический акт, который произошел перед Народной Скупщиной Сербии, и я должен буду немного больше заниматься другими вопросами в течение сегодняшнего дня", — сказал он.
Позже президент выступил с обращением, пояснив, что это его личная оценка, а окончательную правовую квалификацию даст прокуратура. Он показал видеозапись происшествия, на которой мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего мужчину, который заглянул проверить, что тот делал.
Пострадавший — отец двух взрослых детей, его дочь учится в вузе. По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция.
МВД пока не выступило с официальным сообщением. Нападавшего задержали, им оказался 70-летний уроженец Белграда Владан Анджелкович. На видео он говорит, что намеренно хотел поджечь палатку. По его словам, он "больше не может так жить", из-за того, что сторонники президента разбили палаточный лагерь в центре города.
По утверждению Вучича, в деянии очевиден политический мотив, а сам преступник пытался притвориться сумасшедшим, поскольку имеет 16-летний опыт работы в органах госбезопасности.
"Было только вопросом, когда это произойдет, к этому призывали бессчетное число раз. <...> Такая ненависть и агрессия была направлена и против студентов, которые хотят учиться, и против всех людей, которые заняли всего одну точку во всей Сербии, в отличие от блокирующих протестующих, которые ежедневно занимают тысячи точек и которые в один момент заняли все факультеты и школы, никого не спрашивая", — сказал глава государства.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек, а обстановка в городах обострилась в середине августа. Участники протестов блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
