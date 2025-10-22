Рейтинг@Mail.ru
В Сербии произошел теракт - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 22.10.2025 (обновлено: 16:38 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vuchich-2049843177.html
В Сербии произошел теракт
В Сербии произошел теракт - РИА Новости, 22.10.2025
В Сербии произошел теракт
Перед зданием сербского парламента произошел теракт, сообщил президент страны Александр Вучич, покинув собрание по вопросам поддержки села. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:37:00+03:00
2025-10-22T16:38:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049833639_0:164:2500:1570_1920x0_80_0_0_f565e29ed89178bb8c38fa72f131aee0.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046196175.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба и пожар около парламента в Белграде
Стрельба и пожар около парламента в Белграде
2025-10-22T14:37
true
PT0M50S
Кадры теракта около здания парламента в Белграде
Кадры теракта около здания парламента в Белграде
2025-10-22T14:37
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049833639_125:0:2348:1667_1920x0_80_0_0_493513ede35888cd59bfef163c5bec49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Белград (город)
В Сербии произошел теракт

Перед зданием парламента в Сербии произошел теракт

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 окт — РИА Новости. Перед зданием сербского парламента произошел теракт, сообщил президент страны Александр Вучич, покинув собрание по вопросам поддержки села.
«

"Причина — террористический акт, который произошел перед Народной Скупщиной Сербии, и я должен буду немного больше заниматься другими вопросами в течение сегодняшнего дня", — сказал он.

Позже президент выступил с обращением, пояснив, что это его личная оценка, а окончательную правовую квалификацию даст прокуратура. Он показал видеозапись происшествия, на которой мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего мужчину, который заглянул проверить, что тот делал.
Пострадавший — отец двух взрослых детей, его дочь учится в вузе. По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция.
МВД пока не выступило с официальным сообщением. Нападавшего задержали, им оказался 70-летний уроженец Белграда Владан Анджелкович. На видео он говорит, что намеренно хотел поджечь палатку. По его словам, он "больше не может так жить", из-за того, что сторонники президента разбили палаточный лагерь в центре города.
По утверждению Вучича, в деянии очевиден политический мотив, а сам преступник пытался притвориться сумасшедшим, поскольку имеет 16-летний опыт работы в органах госбезопасности.
"Было только вопросом, когда это произойдет, к этому призывали бессчетное число раз. <...> Такая ненависть и агрессия была направлена и против студентов, которые хотят учиться, и против всех людей, которые заняли всего одну точку во всей Сербии, в отличие от блокирующих протестующих, которые ежедневно занимают тысячи точек и которые в один момент заняли все факультеты и школы, никого не спрашивая", — сказал глава государства.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек, а обстановка в городах обострилась в середине августа. Участники протестов блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
3 октября, 15:37
 
В миреСербияАлександр ВучичБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала