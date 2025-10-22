Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по крупному украинскому подразделению в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Херсон, Камышаны прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200-250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр", — рассказал он.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
