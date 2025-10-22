Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 22.10.2025 (обновлено: 23:27 22.10.2025)
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по крупному украинскому подразделению в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Херсон, Камышаны прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200-250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр", — рассказал он.
Пожар на энергетическом объекте в Одесской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по украинским энергообъектам
Вчера, 13:17
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
