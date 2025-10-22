Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении

https://ria.ru/20251022/vsu-2049929521.html
Военные спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении ликвидировали группу бойцов ВСУ, которые пытались укрыться, накрывшись полиэтиленом, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
2025
