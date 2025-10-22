Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 22.10.2025
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
2025
Ликвидация бойцов ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленом
безопасность, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: бойцы "Ахмата" уничтожили накрывшуюся полиэтиленом группу боевиков ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 22 окт - РИА Новости. Военные спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении ликвидировали группу бойцов ВСУ, которые пытались укрыться, накрывшись полиэтиленом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал видео операции.
"Харьковское направление. Группа "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ выявила и уничтожила группу боевиков, которые пытались укрыться от наших бойцов, накрывшись полиэтиленом. Так называемый "план укрывашек" не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работа выполнена четко и профессионально.
Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки
15 июня, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
