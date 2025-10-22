https://ria.ru/20251022/vsu-2049896332.html
После обстрела ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения
Украинские войска дважды за день обстреляли город Грайворон, один местный житель получил тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
БЕЛГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Украинские войска дважды за день обстреляли город Грайворон, один местный житель получил тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале
.
По словам губернатора, при первом обстреле получил повреждения объект инфраструктуры. Грайворон и село Новостроевка Первая частично остались без света. Аварийные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны
.
Во время второго обстрела поврежден легковой автомобиль, добавил Гладков.
Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и постоянно подвергается обстрелам.
На территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.