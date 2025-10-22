Рейтинг@Mail.ru
После обстрела ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения
17:04 22.10.2025 (обновлено: 18:10 22.10.2025)
После обстрела ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения
Украинские войска дважды за день обстреляли город Грайворон, один местный житель получил тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:04:00+03:00
2025-10-22T18:10:00+03:00
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
После обстрела ВСУ в Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения

Гладков: после обстрела ВСУ в Грайвороне мирный житель получил тяжелые ранения

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 22 октября 2025 года
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 22 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 22 октября 2025 года
БЕЛГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Украинские войска дважды за день обстреляли город Грайворон, один местный житель получил тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, при первом обстреле получил повреждения объект инфраструктуры. Грайворон и село Новостроевка Первая частично остались без света. Аварийные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны.
Во время второго обстрела поврежден легковой автомобиль, добавил Гладков.
Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и постоянно подвергается обстрелам.
На территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала