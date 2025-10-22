Рейтинг@Mail.ru
Под Черниговом ликвидировали начальника связи из погранотряда ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 22.10.2025
Под Черниговом ликвидировали начальника связи из погранотряда ВСУ
Под Черниговом ликвидировали начальника связи из погранотряда ВСУ
Начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенант Роман Сорока ликвидирован в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
в мире
чернигов
безопасность
черниговская область
чернигов
черниговская область, в мире, чернигов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, В мире, Чернигов, Безопасность
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенант Роман Сорока ликвидирован в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области ликвидирован начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенант Сорока Роман (20.08.2001 г.р.) из Львовской области", - сказал собеседник агентства.
Михаил Алексеев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
16 марта, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВ миреЧерниговБезопасность
 
 
