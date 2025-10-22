https://ria.ru/20251022/vsu-2049858856.html
Под Черниговом ликвидировали начальника связи из погранотряда ВСУ
Начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенант Роман Сорока ликвидирован в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:07:00+03:00
