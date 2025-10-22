Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами - РИА Новости, 22.10.2025
11:24 22.10.2025
В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами
В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами - РИА Новости, 22.10.2025
В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами
Россиянин задержан в Сочи за регистрацию в Telegram аккаунтов членов проукраинской террористической организации и призывы к финансированию ВСУ, свою вину он... РИА Новости, 22.10.2025
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Россиянин задержан в Сочи за регистрацию в Telegram аккаунтов членов проукраинской террористической организации и призывы к финансированию ВСУ, свою вину он признал, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
Как установлено, обвиняемый в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, "инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
"УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1993 года рождения, планировавшего принять участие в деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации… Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник осуществлял регистрацию аккаунтов членов организации в мессенджере Telegram с использованием абонентских номеров, зарегистрированных по подложным документам, а также размещал призывы к финансированию ВСУ", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК России ("участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").
"В содеянном я раскаиваюсь, и свою вину я признаю", - сказал задержанный на видео, предоставленном УФСБ.
