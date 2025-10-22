В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами

КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Россиянин задержан в Сочи за регистрацию в Telegram аккаунтов членов проукраинской террористической организации и призывы к финансированию ВСУ, свою вину он признал, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.

Как установлено, обвиняемый в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ , "инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

"УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1993 года рождения, планировавшего принять участие в деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации… Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник осуществлял регистрацию аккаунтов членов организации в мессенджере Telegram с использованием абонентских номеров, зарегистрированных по подложным документам, а также размещал призывы к финансированию ВСУ ", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК России ("участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").