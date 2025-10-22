https://ria.ru/20251022/vsu-2049749203.html
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска со временем будут вынуждены вывести войска из правобережной части Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
херсонская область
россия
днепр (река)
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Губернатор Сальдо: ВСУ придется уйти из правобережной части Херсонской области