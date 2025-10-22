Рейтинг@Mail.ru
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/vsu-2049749203.html
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска со временем будут вынуждены вывести войска из правобережной части Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:42:00+03:00
2025-10-22T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg
https://ria.ru/20251022/vsu-2049741244.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5796484e1269b77b5352c6b6f2d9f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: ВСУ придется уйти из правобережной части Херсонской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска со временем будут вынуждены вывести войска из правобережной части Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Правый берег - тяжелое направление для логистики, особенно под постоянным огневым воздействием. Срыв снабжения, потери личного состава и техники, удары по складам - все это рано или поздно приведет к выводу украинских войск с нашей территории", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВСУ минируют здания в Херсоне, сообщил Сальдо
04:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала