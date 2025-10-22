Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросили на штурм полк "Скала" на Сумском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 22.10.2025
ВСУ бросили на штурм полк "Скала" на Сумском направлении
ВСУ бросили на штурм полк "Скала" на Сумском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ бросили на штурм полк "Скала" на Сумском направлении
ВСУ вновь бросили на штурм подразделения полка "Скала" после длительного перерыва, контратаку он провалил, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.10.2025
константиновка
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ вновь бросили на штурм подразделения полка "Скала" после длительного перерыва, контратаку он провалил, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее собеседник агентства сообщил, что ВСУ провалили три контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки на сумском направлении.
"В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который долгое время не привлекался к штурмовым действиям", - сказал представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ бегут с позиций в Харьковской области
