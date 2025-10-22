Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 22.10.2025
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении
ВСУ провалили три контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
2025
константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении

ВСУ провалили контратаки в трех населенных пунктах на Сумском направлении

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ провалили три контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел три безуспешные контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки, успеха не имел, отброшен на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ бегут с позиций в Харьковской области
06:33
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
