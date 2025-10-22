https://ria.ru/20251022/vsu-2049748837.html
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ провалили три контратаки на Сумском направлении
ВСУ провалили три контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.10.2025
