ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне "Гончаровский" в Черниговской области попал под удар, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне "Гончаровский". Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Восьмого октября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области, где боевиков готовили к штурмовым действиям с БПЛА. Десятого октября он заявил об ударе по танковому полигону 1-й танковой бригады ВСУ под Черниговом.