ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 22.10.2025 (обновлено: 06:42 22.10.2025)
ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников
ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников
Лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне "Гончаровский" в Черниговской области попал под удар, потери составили около 200 человек и до 10 единиц... РИА Новости, 22.10.2025
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли около 200 бойцов при ударе по лагерю подготовки наемников

ВСУ потеряли 200 бойцов при ударе по лагерю наемников в Черниговской области

Украинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне "Гончаровский" в Черниговской области попал под удар, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне "Гончаровский". Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
Восьмого октября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области, где боевиков готовили к штурмовым действиям с БПЛА. Десятого октября он заявил об ударе по танковому полигону 1-й танковой бригады ВСУ под Черниговом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Украинские военнослужащие
ВСУ перебрасывают наемников на Харьковское направление
06:31
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
