ВСУ минируют здания в Херсоне, сообщил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска минируют здания, роют окопы и строят укрепленные точки в подконтрольном им Херсоне, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом, по его словам, в городе противник не проводит масштабные фортификационные работы.