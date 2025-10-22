ВСУ минируют здания в Херсоне, сообщил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украинские войска минируют здания, роют окопы и строят укрепленные точки в подконтрольном им Херсоне, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне в отдельных местах ВСУ роют окопы, строят укрепленные точки, минируют здания. Насмотревшись ранее на их тактику, понимаешь, что в самом критическом для них случае они попытаются устроить в Херсоне то же, что ранее в Артемовске - будут использовать жилую застройку как готовые укрепления, прикрываясь мирным населением", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, в городе противник не проводит масштабные фортификационные работы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
