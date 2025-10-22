Рютте отказался признать встречу Трампа с Зеленским полной катастрофой

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался признавать, что прошедшая 17 октября встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была "полной катастрофой".
В ходе встречи с американскими сенаторами в Вашингтоне журналисты спросили генсека альянса, не является ли его визит в американскую столицу свидетельством того, что пятничная встреча Трампа с Зеленским обернулась полной катастрофой.
«
"Вовсе нет", - ответил Рютте.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры Трампа с Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело.