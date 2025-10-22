Рютте отказался признать встречу Трампа с Зеленским полной катастрофой

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался признавать, что прошедшая 17 октября встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была "полной катастрофой".

Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры Трампа с Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело.