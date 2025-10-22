Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 22.10.2025 (обновлено: 12:22 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vstrecha-2049800950.html
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была их обоюдным желанием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:08:00+03:00
2025-10-22T12:22:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_0e9b7f1417b19e305f677dcab50e10b1.jpg
https://ria.ru/20251022/tramp-2049735236.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_393:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3a0e2b18725d09909007f92cd14e84cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков

Песков назвал встречу Путина и Трампа обоюдным желанием президентов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была их обоюдным желанием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это было обоюдное желание", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп уточнил, что не считает встречу с Путиным в Будапеште потерей времени
02:02
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала