В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии

"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.

"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.

По мнению пресс-секретаря, сложившаяся пауза требует вмешательства на высшем уровне, но его нужно хорошо подготовить.

Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.