В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
12:06 22.10.2025 (обновлено: 13:10 22.10.2025)
В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Владимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — сказал он журналистам.
Путин и Трамп подрывают миропорядок
08:00
Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.
"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.

По мнению пресс-секретаря, сложившаяся пауза требует вмешательства на высшем уровне, но его нужно хорошо подготовить.
На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.
Орбан рассказал о подготовке саммита Россия — США в Будапеште
10:06
Обсуждения
