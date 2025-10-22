https://ria.ru/20251022/vstrecha-2049799953.html
В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии - РИА Новости, 22.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:06:00+03:00
2025-10-22T12:06:00+03:00
2025-10-22T13:10:00+03:00
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
Песков: сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.
"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.
По мнению пресс-секретаря, сложившаяся пауза требует вмешательства на высшем уровне, но его нужно хорошо подготовить.
На прошлой неделе Путин
провел телефонный разговор с Трампом
, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины
. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште
.
Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.