ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости
11:42 22.10.2025
ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости
ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости - РИА Новости, 22.10.2025
ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости
Верховный суд РФ признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд, если нарушение зафиксировано двумя близко расположенными камерами,... РИА Новости, 22.10.2025
Новости
ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости

Верховный суд признал законным два штрафа подряд за превышение скорости

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд, если нарушение зафиксировано двумя близко расположенными камерами, сказано в определении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел жалобу транспортного предприятия из Воронежа, чей водитель двигался по мосту со скоростью 85 километров в час вместо положенных 60. Его нарушение зафиксировала сначала одна камера, а через 22 секунды - вторая.
Предприятию пришло два штрафа. Второй они пытались оспорить, дойдя до Верховного суда РФ, где пытались доказать, что это одно правонарушение.
"Каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения, а потому законность привлечения к административной ответственности в рассматриваемом случае сомнений не вызывает", - сказано в определении суда, отклонившего жалобу.
МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости
ПроисшествияВоронежРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
