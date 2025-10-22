ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд, если нарушение зафиксировано двумя близко расположенными камерами, сказано в определении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения, а потому законность привлечения к административной ответственности в рассматриваемом случае сомнений не вызывает", - сказано в определении суда, отклонившего жалобу.