ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости
ВС признал законным назначение двух штрафов подряд за превышение скорости
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд, если нарушение зафиксировано двумя близко расположенными камерами, сказано в определении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел жалобу транспортного предприятия из Воронежа
, чей водитель двигался по мосту со скоростью 85 километров в час вместо положенных 60. Его нарушение зафиксировала сначала одна камера, а через 22 секунды - вторая.
Предприятию пришло два штрафа. Второй они пытались оспорить, дойдя до Верховного суда РФ
, где пытались доказать, что это одно правонарушение.
"Каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения, а потому законность привлечения к административной ответственности в рассматриваемом случае сомнений не вызывает", - сказано в определении суда, отклонившего жалобу.