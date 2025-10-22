Рейтинг@Mail.ru
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/volkswagen-2049895646.html
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства - РИА Новости, 22.10.2025
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства
Германский автопроизводитель Volkswagen готовит своих сотрудников к возможной временной приостановке производства из-за дефицита чипов Nexperia, сообщает газета РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:03:00+03:00
2025-10-22T17:03:00+03:00
в мире
европа
volkswagen group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668548_0:0:3285:1849_1920x0_80_0_0_f0995731aadcf6d3f3edf10f90cf9040.jpg
https://ria.ru/20250926/volkswagen--2044592057.html
https://ria.ru/20250912/volkswagen-2041533887.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668548_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_567303ce72a69d13db7bf26a594e2db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, volkswagen group
В мире, Европа, Volkswagen Group
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства

Bild: Volkswagen готовится к приостановке производства из-за дефицита чипов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип Volkswagen. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Германский автопроизводитель Volkswagen готовит своих сотрудников к возможной временной приостановке производства из-за дефицита чипов Nexperia, сообщает газета Bild со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо руководства автоконцерна.
Причиной дефицита чипов стал спор вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль "под давлением США". В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Volkswagen сократит производство в Германии
26 сентября, 15:15
"VW (Volkswagen - ред.) готовит своих сотрудников к временному закрытию заводов. В письме руководства… говорится, что в настоящее время производство пока не затронуто дефицитом чипов Nexperia. Но "на фоне динамичной ситуации нельзя исключать краткосрочное влияние на производство", - приводит издание выдержки из письма.
Автопроизводитель подтвердил в письме, что Nexperia больше не может гарантировать поставки полупроводников. В случае их прекращения Volkswagen будет вынужден сократить производство. По информации Bild, руководство концерна уже начало переговоры с агентствами по трудоустройству о введении сокращенного рабочего дня.
"Это может затронуть несколько десятков тысяч сотрудников", - пишет издание.
Во вторник газета Bild сообщила, что Volkswagen готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia.
Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. Мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений. Нидерланды рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
В понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Volkswagen - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
12 сентября, 18:36
 
В миреЕвропаVolkswagen Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала