Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Германский автопроизводитель Volkswagen готовит своих сотрудников к возможной временной приостановке производства из-за дефицита чипов Nexperia, сообщает газета Bild со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо руководства автоконцерна.

Причиной дефицита чипов стал спор вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль "под давлением США". В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.

"VW (Volkswagen - ред.) готовит своих сотрудников к временному закрытию заводов. В письме руководства… говорится, что в настоящее время производство пока не затронуто дефицитом чипов Nexperia. Но "на фоне динамичной ситуации нельзя исключать краткосрочное влияние на производство", - приводит издание выдержки из письма.

Автопроизводитель подтвердил в письме, что Nexperia больше не может гарантировать поставки полупроводников. В случае их прекращения Volkswagen будет вынужден сократить производство. По информации Bild, руководство концерна уже начало переговоры с агентствами по трудоустройству о введении сокращенного рабочего дня.

"Это может затронуть несколько десятков тысяч сотрудников", - пишет издание.

Во вторник газета Bild сообщила, что Volkswagen готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia.

Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе . Мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене , Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений. Нидерланды рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.