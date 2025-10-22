Водитель подмосковной маршрутки уволен за недопустимое поведение с девочкой

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.