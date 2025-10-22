Водитель подмосковной маршрутки уволен за недопустимое поведение с девочкой

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что водитель маршрутки 1212к в Красногорске во время поездки пытался залезть под куртку девятилетней девочке.
«
"Сегодня в СМИ и... (Telegram-каналах - ред.) разошлось видео с инцидентом в автобусе маршрута 1212к в Красногорске. Минтранс Подмосковья провёл внутреннюю проверку и считает поведение водителя недопустимым - он уволен, материалы направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
20 февраля, 14:27