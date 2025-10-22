Рейтинг@Mail.ru
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов - РИА Новости, 22.10.2025
02:17 22.10.2025
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов - РИА Новости, 22.10.2025
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов
Число новогодних предложений по банковским вкладам скоро может увеличиться, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры... РИА Новости, 22.10.2025
Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов

Доцент Ермилова спрогнозировала рост новогодних предложений по вкладам

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число новогодних предложений по банковским вкладам скоро может увеличиться, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По ее словам, новогодняя щедрость банков зависит от ряда обстоятельств.
  • Уровень инфляции и ключевой ставки;
  • Конкуренция с другими банками;
  • Активность вкладчиков;
  • Необходимость поддержать спрос на финуслуги.
“Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках - неважно, помечены они как “новогодние” или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами”, — отметила Ермилова.
При заключении договора вклада она советует смотреть не только на ставку, но и на другие условия — минимальная сумма, возможность частичного снятия и пополнения, условия досрочного погашения и даже на дополнительные подарки, которые дарят банки в рамках праздничной акции.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать
20 октября, 02:15
 
Экономика
 
 
