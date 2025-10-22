Россиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число новогодних предложений по банковским вкладам скоро может увеличиться, рассказала Число новогодних предложений по банковским вкладам скоро может увеличиться, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, новогодняя щедрость банков зависит от ряда обстоятельств.

Активность вкладчиков; Необходимость поддержать спрос на финуслуги.

“Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках - неважно, помечены они как “новогодние” или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами”, — отметила Ермилова.