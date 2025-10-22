https://ria.ru/20251022/vizit-2049949167.html
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США - РИА Новости, 22.10.2025
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту США Дональду Трампу в Белый дом намечен на начало ноября и будет посвящен урегулированию на Украине,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:13:00+03:00
2025-10-22T23:13:00+03:00
2025-10-22T23:13:00+03:00
в мире
венгрия
сша
украина
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html
венгрия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США
Сийярто: визит Орбана в США намечен на начало ноября, будет обсуждаться Украина