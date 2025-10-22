Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/vizit-2049949167.html
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США - РИА Новости, 22.10.2025
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту США Дональду Трампу в Белый дом намечен на начало ноября и будет посвящен урегулированию на Украине,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:13:00+03:00
2025-10-22T23:13:00+03:00
в мире
венгрия
сша
украина
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html
венгрия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто назвал сроки визита Орбана в США

Сийярто: визит Орбана в США намечен на начало ноября, будет обсуждаться Украина

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту США Дональду Трампу в Белый дом намечен на начало ноября и будет посвящен урегулированию на Украине, а также двусторонним экономическим проектам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Всё готово для успешного визита премьер-министра сюда, в Белый дом, в начале ноября", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

По его словам, Орбан и Трамп обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта, поскольку США прислушиваются к мнению Венгрии, как соседней с Украиной страны.
Министр подчеркнул, что встреча будет также посвящена двусторонним инвестиционным проектам, в ходе визита Орбана будет "заключено важное соглашение, которое выведет венгерско-американское сотрудничество в области экономики и энергетики на новый уровень".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
29 сентября, 18:55
 
В миреВенгрияСШАУкраинаВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала