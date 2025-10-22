Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете
19:19 22.10.2025
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете
Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что не признает вину по обвинению в клевете, назвав дело безосновательным и бездоказательным, передает корреспондент... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:19:00+03:00
2025-10-22T19:19:00+03:00
симферополь
республика крым
руслан бальбек
госдума рф
симферополь, республика крым, руслан бальбек, госдума рф
Симферополь, Республика Крым, Руслан Бальбек, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что не признает вину по обвинению в клевете, назвав дело безосновательным и бездоказательным, передает корреспондент РИА Новости.
Бальбека допросили в среду в Киевском районном суде Симферополя в рамках выделенного дела по двум другим фигурантам, проходящим вместе с ним по делу о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Всех троих обвиняют в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, по мнению следствия, содержатся недостоверные сведения.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
18 октября, 18:31
"По уголовному делу о клевете нет никаких допустимых доказательств. Я считаю, что дело безосновательно и бездоказательно. В материалах дела нет и не может быть того, что именно я отправлял эти жалобы. Считаю, что данное дело заказное и политически мотивированное", - сказал Бальбек на заседании суда.
Депутат также отверг совместные действия с другими двумя фигурантами дела, добавив, что у него не было каких-либо оснований и мотивов клеветать на кого-либо.
По его словам, с сентября следственные действия с ним в СИЗО не проводятся.
При этом Бальбек отметил, что двумя другими фигурантами, проходящими с ним по делу, являются его помощница во время депутатской каденции и крымская журналистка, которая консультировала его в части взаимодействия со СМИ, а его аппарат - по ведению персональных официальных страниц в соцсетях.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
21 октября, 19:45
 
СимферопольРеспублика КрымРуслан БальбекГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
