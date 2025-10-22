https://ria.ru/20251022/vina-2049923307.html
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете - РИА Новости, 22.10.2025
Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете
Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что не признает вину по обвинению в клевете, назвав дело безосновательным и бездоказательным, передает корреспондент... РИА Новости, 22.10.2025
симферополь
республика крым
руслан бальбек
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что не признает вину по обвинению в клевете, назвав дело безосновательным и бездоказательным, передает корреспондент РИА Новости.
Бальбека
допросили в среду в Киевском районном суде Симферополя
в рамках выделенного дела по двум другим фигурантам, проходящим вместе с ним по делу о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Всех троих обвиняют в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма
, в которых, по мнению следствия, содержатся недостоверные сведения.
"По уголовному делу о клевете нет никаких допустимых доказательств. Я считаю, что дело безосновательно и бездоказательно. В материалах дела нет и не может быть того, что именно я отправлял эти жалобы. Считаю, что данное дело заказное и политически мотивированное", - сказал Бальбек на заседании суда.
Депутат также отверг совместные действия с другими двумя фигурантами дела, добавив, что у него не было каких-либо оснований и мотивов клеветать на кого-либо.
По его словам, с сентября следственные действия с ним в СИЗО не проводятся.
При этом Бальбек отметил, что двумя другими фигурантами, проходящими с ним по делу, являются его помощница во время депутатской каденции и крымская журналистка, которая консультировала его в части взаимодействия со СМИ, а его аппарат - по ведению персональных официальных страниц в соцсетях.