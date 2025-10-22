Экс-депутат Госдумы Бальбек не признал вину в клевете

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что не признает вину по обвинению в клевете, назвав дело безосновательным и бездоказательным, передает корреспондент РИА Новости.

Бальбека допросили в среду в Киевском районном суде Симферополя в рамках выделенного дела по двум другим фигурантам, проходящим вместе с ним по делу о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Всех троих обвиняют в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма , в которых, по мнению следствия, содержатся недостоверные сведения.

"По уголовному делу о клевете нет никаких допустимых доказательств. Я считаю, что дело безосновательно и бездоказательно. В материалах дела нет и не может быть того, что именно я отправлял эти жалобы. Считаю, что данное дело заказное и политически мотивированное", - сказал Бальбек на заседании суда.

Депутат также отверг совместные действия с другими двумя фигурантами дела, добавив, что у него не было каких-либо оснований и мотивов клеветать на кого-либо.

По его словам, с сентября следственные действия с ним в СИЗО не проводятся.