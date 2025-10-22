Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море - РИА Новости, 22.10.2025
18:50 22.10.2025
Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море
Российский турист, начавший тонуть в море, спасен во Вьетнаме, сообщает местный новостной портал Khanh Hoa online.
Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море

На пляже в Нячанге спасли тонувшего в море россиянина

© iStock.com / Pham HungВид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа
Вид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / Pham Hung
Вид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский турист, начавший тонуть в море, спасен во Вьетнаме, сообщает местный новостной портал Khanh Hoa online.
По данным издания, инцидент произошел у пляжа вьетнамского города Нячанг. Несмотря на большие волны, 50-летний мужчина из России рискнул искупаться в море, однако его унесло на глубину, он начал тонуть.
"Приятели мужчины и спасательная команда отреагировали оперативно и доставили пострадавшего на берег. После нескольких минут сердечно-легочной реанимации турист постепенно пришел в сознание, у него восстановились сердцебиение и дыхание, и его немедленно доставили в больницу провинции Кханьхоа (провинция в центральном Вьетнаме - ред.)", - пишет Khanh Hoa online.
Местные городские власти рекомендуют жителям города и туристам воздержаться от купания в море при опасных погодных условиях и строго следовать инструкциям спасательных служб, указывает вьетнамский новостной портал.
В сентябре агрегатор "Турвизор" сообщил РИА Новости, что количество поездок во Вьетнам из России существенно выросло, его доля составила 6,4% от всех купленных россиянами туров в июне-августе.
Туристы на пляже Карон в Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Таиланде утонул российский турист
20 октября, 09:40
 
