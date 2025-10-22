Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море

Местные городские власти рекомендуют жителям города и туристам воздержаться от купания в море при опасных погодных условиях и строго следовать инструкциям спасательных служб, указывает вьетнамский новостной портал.

В сентябре агрегатор "Турвизор" сообщил РИА Новости, что количество поездок во Вьетнам из России существенно выросло, его доля составила 6,4% от всех купленных россиянами туров в июне-августе.