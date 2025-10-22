Рейтинг@Mail.ru
План мира в Газе может стать моделью для других соглашений, считает Вэнс - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 22.10.2025 (обновлено: 18:26 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vens-2049911648.html
План мира в Газе может стать моделью для других соглашений, считает Вэнс
План мира в Газе может стать моделью для других соглашений, считает Вэнс - РИА Новости, 22.10.2025
План мира в Газе может стать моделью для других соглашений, считает Вэнс
Создаваемый при поддержке США план мира для Газы может стать моделью для будущих мирных соглашений по всему миру, заявил в среду вице-президент США Джей Ди... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:18:00+03:00
2025-10-22T18:26:00+03:00
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg
https://ria.ru/20251022/es-2049782078.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591de1f80153bf1d3080b73d24335c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джеймс Дэвид Вэнс
План мира в Газе может стать моделью для других соглашений, считает Вэнс

Вэнс: план мира в Газе может стать моделью для других мирных соглашений

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Создаваемый при поддержке США план мира для Газы может стать моделью для будущих мирных соглашений по всему миру, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Мы создаем план мира и инфраструктуру там, где неделю назад ничего не существовало. Если мы сделаем всё правильно, это может стать моделью для других мирных соглашений по всему миру, потому что показывает, чего можно достичь, если мыслить нестандартно", - сказал Вэнс на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, находясь с визитом в Израиле.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ
10:50
 
В миреСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала