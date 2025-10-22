https://ria.ru/20251022/upravlenie-2049841714.html
В Кремле рассказали о ходе тренировок стратегических ядерных сил
Управление практическими пусками в ходе тренировки стратегических ядерных сил осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ, сообщили в Кремле. РИА Новости, 22.10.2025
Центра управления обороной осуществлял пуски в ходе тренировки ядерных сил