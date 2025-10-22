Рейтинг@Mail.ru
Бессент заявил, что Путин якобы не ведет переговоры честно
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 22.10.2025
Бессент заявил, что Путин якобы не ведет переговоры честно
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
скотт бессент
россия
украина
в мире, россия, украина, скотт бессент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Скотт Бессент
© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что руководство России якобы не ведет переговоры по Украине "честно".
"Президент (России Владимир – ред.) Путин не подошёл к переговорам честно и открыто, как мы надеялись", - сказал Бессент в интервью Fox Business.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами, заявил Трамп
Вчера, 23:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
