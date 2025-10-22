https://ria.ru/20251022/ukraina-2049949991.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы