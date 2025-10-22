Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 22.10.2025
В Совфеде заявили об усилении социального напряжения на Украине

Сенатор Никонорова: общество на Украине устало от киевского режима

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Социальное напряжение на Украине усиливается, общество устало от киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Ситуация с человеческим ресурсом и вооружением остаётся напряжённой для киевского режима. Наблюдается усталость общества и снижение эффективности мобилизационных механизмов. При этом усиливается социальное напряжение", - сказала Никонорова.
Сенатор также отметила, что Украина по-прежнему опирается на помощь других стран в вопросе вооружений.
"Поставки со стороны западных покровителей продолжаются, но их стабильность напрямую зависит от политической конъюнктуры и внутриполитических процессов в самих странах-донорах", - заключила политик.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНаталья Никонорова
 
 
