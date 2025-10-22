МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Социальное напряжение на Украине усиливается, общество устало от киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Поставки со стороны западных покровителей продолжаются, но их стабильность напрямую зависит от политической конъюнктуры и внутриполитических процессов в самих странах-донорах", - заключила политик.