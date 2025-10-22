https://ria.ru/20251022/ukraina-2049943850.html
В Совфеде заявили об усилении социального напряжения на Украине
В Совфеде заявили об усилении социального напряжения на Украине - РИА Новости, 22.10.2025
В Совфеде заявили об усилении социального напряжения на Украине
Социальное напряжение на Украине усиливается, общество устало от киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 22.10.2025
В Совфеде заявили об усилении социального напряжения на Украине
Сенатор Никонорова: общество на Украине устало от киевского режима