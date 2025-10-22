Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Британию держать свои войска подальше от Украины
22:04 22.10.2025
В Крыму призвали Британию держать свои войска подальше от Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что Британии нужно держать свои войска подальше от Украины. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, украина, великобритания, россия, владимир константинов, джон хили, кир стармер, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Константинов, Джон Хили, Кир Стармер, НАТО
В Крыму призвали Британию держать свои войска подальше от Украины

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что Британии нужно держать свои войска подальше от Украины.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
«
"Ситуация по украинскому вопросу будет определяться двумя странами, и Британии в этом перечне нет. Но британцы будут пытаться сделать нам гадости в любом виде. Предлагаю послать британских солдат куда подальше от Украины и держать там свои войска", - сказал Константинов агентству.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
