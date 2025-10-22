В сенате одобрили три законопроекта по конфликту на Украине

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Комитет по международным отношениям сената США одобрил три законопроекта, связанных с конфликтом на Украине, включая инициативу о признании России "спонсором терроризма", заявила сенатор-демократ Джинн Шахин.

Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам - спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть. В конце сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт воздержалась от прямого ответа на провокационный вопрос одной из журналисток о том, поддерживает ли президент США Дональд Трамп признание России государством-спонсором терроризма.

Марком Рютте. "Мы очень рады, что сегодня утром в комитете сената мы одобрили три законопроекта, касающихся конфликта России против Украины", - сказала Шахин на совместном подходе для прессы с генсеком НАТО

Ранее в комитет сената США внесли три инициативы, связанные с конфликтом на Украине . Одна из них (Designating the Russian Federation as a State Sponsor of Terrorism Act) предусматривает признание России спонсором терроризма, вторая (REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025) уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Украины, а третья (STOP China and Russia Act of 2025) вводит санкции против Китая за поддержку российской оборонной промышленности.

Шахин утверждает, что все три инициативы "получили единогласную поддержку комитета и имеют сильную двухпартийную поддержку".

После одобрения комитетом документы будут вынесены на рассмотрение сената в полном составе.