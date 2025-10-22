"Готовы сжечь". СМИ назвали союзника, подставляющего Украину

Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами. Началом резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков, а ее кульминацией стали события 11 июля того же года, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.