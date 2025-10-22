"Готовы сжечь". СМИ назвали союзника, подставляющего Украину

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Польша, считающаяся союзником Украины, проявляет двуличие по отношению к Киеву, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для американского портала Responsible Statecraft.
"В недавней статье New York Times министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский повторил распространенную украинскую мантру о том, что единственный способ договориться с Россией — это сначала продемонстрировать силу. <…> Несмотря на всю комичную и жесткую риторику Сикорского, совершенно очевидно, что Польша не планирует демонстрировать свою силу, поскольку она постоянно заявляла, что не будет отправлять свои войска на Украину или участвовать в каких-либо так называемых "силах гарантирования", — говорится в материале.
Отмечается, что такое отношение Варшавы к Киеву "может быть отчасти связано с неприятной правдой: у Польши непростые отношения с Украиной". По словам дипломата, главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях стал вопрос о Волынской резне, который по сей день остается "незаживающей раной в сердце Польши".
"Порой кажется, что в Европе нет ни одного моста, который Сикорский и Туск не готовы сжечь, чтобы показать, что Польша занимает самую жесткую позицию по отношению к России. Однако неприятная правда заключается в том, что Польша и к Украине не так уж дружелюбна", - резюмировал Прауд.
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами. Началом резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков, а ее кульминацией стали события 11 июля того же года, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.