Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Украина на сегодняшний день получила американское оружие на сумму порядка 2 миллиардов долларов по схеме поставок за счет европейских союзников, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Что касается Украины, то президент (США Дональд Трамп - ред.) решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. (Оружие - ред.) на первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками", - сказал он журналистам на встрече с американскими сенаторами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.