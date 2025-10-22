Рейтинг@Mail.ru
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049921586.html
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие - РИА Новости, 22.10.2025
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие
Украина на сегодняшний день получила американское оружие на сумму порядка 2 миллиардов долларов по схеме поставок за счет европейских союзников, заявил... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:03:00+03:00
2025-10-22T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
марк рютте
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049912960.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие

Рютте: Киев получил американское оружие на $2 млрд по схеме поставок за счет ЕС

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Украина на сегодняшний день получила американское оружие на сумму порядка 2 миллиардов долларов по схеме поставок за счет европейских союзников, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Что касается Украины, то президент (США Дональд Трамп - ред.) решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. (Оружие - ред.) на первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками", - сказал он журналистам на встрече с американскими сенаторами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Швеция ищет финансирование для продажи истребителей Украине
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала