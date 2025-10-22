Киевский режим объявил войну народу и Церкви, заявили в РПЦ

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Киевский режим объявил войну собственному народу и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая объединяет большинство православных верующих Украины, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
В понедельник специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что Киев задерживает священнослужителей УПЦ для пополнения "обменного фонда", который режим Владимира Зеленского использует, чтобы возвращать попавших в плен украинских военных.
"Киевский режим фактически объявил войну собственному народу и Церкви, которая объединяет большинство верующих страны. Под надуманными причинами священнослужителей преследуют, одних подвергают аресту — как митрополита Святогорского Арсения, который уже полтора года томится в тюрьме — других надеются запугать угрозами, чтобы заставить отступить от верности священным канонам и священнической присяге. Ну, или просто "выменять" по-выгоднее, а заодно — избавиться от собственных граждан, которые оказались в числе неугодных", – сказал протоиерей Балашов.
