Киевский режим объявил войну народу и Церкви, заявили в РПЦ
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
18:29 22.10.2025
Киевский режим объявил войну народу и Церкви, заявили в РПЦ
Киевский режим объявил войну собственному народу и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая объединяет большинство православных верующих... РИА Новости, 22.10.2025
украина, россия, киев, николай балашов, владимир зеленский
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Киевский режим объявил войну собственному народу и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая объединяет большинство православных верующих Украины, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
В понедельник специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что Киев задерживает священнослужителей УПЦ для пополнения "обменного фонда", который режим Владимира Зеленского использует, чтобы возвращать попавших в плен украинских военных.
«
"Киевский режим фактически объявил войну собственному народу и Церкви, которая объединяет большинство верующих страны. Под надуманными причинами священнослужителей преследуют, одних подвергают аресту — как митрополита Святогорского Арсения, который уже полтора года томится в тюрьме — других надеются запугать угрозами, чтобы заставить отступить от верности священным канонам и священнической присяге. Ну, или просто "выменять" по-выгоднее, а заодно — избавиться от собственных граждан, которые оказались в числе неугодных", – сказал протоиерей Балашов.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов
29 августа, 11:36
 
Религия Украина Россия Киев Николай Балашов Владимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
