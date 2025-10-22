Швеция ищет финансирование для продажи истребителей Украине

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Швеция и Украина ищут варианты финансирования для будущих истребителей Gripen E, которые Киев планирует приобрести у Швеции, заявил в среду министр обороны королевства Пол Йонсон.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
"Украина попросила 100-150 Gripen E, и мы рассматриваем, как они могут финансироваться", - написал Йонсон в соцсети X.
Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.