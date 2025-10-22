На Украине в четверг будут применять графики отключения света

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в четверг в большинстве регионов Украины, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07.00 до 23.00 (совпадает с мск) вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Для бытовых потребителей – графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей - графики ограничения мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в среду заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.