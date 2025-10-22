"До конца года". СМИ раскрыли замысел Украины против России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина требует от Евросоюза позволить ей распоряжаться деньгами с замороженных российских активов так, как она хочет, сообщает Reuters.
"Высокопоставленный чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского <…> подробно изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине нужны средства до конца года и возможность самостоятельно определять, как их потратить", — говорится в публикации.
Как пишет агентство, европейские страны предлагают использовать возможный кредит Украине по большей части на оружие европейского производства для поддержки собственной оборонной промышленности. Однако Киев призывает Европу "не ограничивать использование потенциального кредита в размере 163 миллиарда долларов", поскольку ему необходимо иметь возможность "закупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями".
Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Он пояснил, что новый кредит, который в Брюсселе назвали "репарационный", будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС".
По словам еврокомиссара, Евросоюз с февраля 2022 года выделил Украине порядка 178 миллиардов евро военной и финансовой помощи.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Российской Федерации тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.