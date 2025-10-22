Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года

https://ria.ru/20251022/ukraina-2049896817.html
Швеция сможет поставить Украине первую партию новейших истребителей Gripen E через три года, заявил в среду премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. РИА Новости, 22.10.2025
