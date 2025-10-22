Рейтинг@Mail.ru
Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049896817.html
Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года
Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года - РИА Новости, 22.10.2025
Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года
Швеция сможет поставить Украине первую партию новейших истребителей Gripen E через три года, заявил в среду премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:07:00+03:00
2025-10-22T17:07:00+03:00
в мире
украина
швеция
ульф кристерссон
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867778272_0:120:3068:1846_1920x0_80_0_0_fef3b38acae3bf297aa8f08c45a68072.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046978754.html
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867778272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f44e579780de2fde27fa61a233defa89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция, ульф кристерссон, владимир зеленский
В мире, Украина, Швеция, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Швеция сможет поставить Украине первые истребители только через три года

Швеция сможет поставить Украине первые истребители Gripen E только через 3 года

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron ThomassonШведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron Thomasson
Шведский истребитель Gripen . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Швеция сможет поставить Украине первую партию новейших истребителей Gripen E через три года, заявил в среду премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Швеция и Украина в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Украине, речь идет о поставке 100-150 самолетов.
"Сейчас мы говорим о модели E, то есть о самом последнем поколении, которое мы недавно представили в шведских военно-воздушных силах. Производственные мощности сейчас создаются. Мы сможем начать поставки примерно через три года, при этом не будет поставлено сразу 150 самолетов", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляцию вела канцелярия шведского правительства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
8 октября, 07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияУльф КристерссонВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала